Festival Montagna Molise: A Capracotta e Campitello Matese la migliore musica, nazionale ed internazionale, in concerti gratuiti

Sarà un’estate da incorniciare quella che ci regala Montagna Molise. Appuntamenti da trascrivere subito in agenda per non perderli!

Si alza il sipario su Campitello Matese e Capracotta, eventi di sport, musica e natura ci aspettano per trascorrere momenti indimenticabili.

Momenti di sport per avvicinare e coltivare le inclinazioni dei ragazzi che avranno la possibilità di confrontarsi con tecnici di grande livello che hanno dato la loro disponibilità a venire in Molise. E lo sappiamo, lo sport è vita, è condivisione, crescita, coraggio, tecnica, tenacia.

Montagna Molise ci regala poi la migliore musica, nazionale ed internazionale, concerti gratuiti, autori da brivido, l’attesa è palpabile.

Eventi sportivi, concerti, passeggiate nella natura e tanto altro. Dopo i già annunciati Tony Hadley e Marlene Kuntz, sono stati annunciati ufficialmente tutti i grandi nomi che parteciperanno all’evento. Tra essi spiccano Licia Colò, sabato 15 luglio; Eugenio Bennato, domenica 23 luglio; e James Senese, domenica 13 agosto. Ma non solo. Il ponte di Ferragosto sarà assolutamente imperdibile: lunedì 14 agosto infatti di scena i 99 Posse a Capracotta, mentre martedì 15 agosto si esibirà il cantautore Morgan a Campitello Matese.

Il Progetto Montagna Molise nasce, si legge sul sito, per valorizzare, destagionalizzare e far conoscere a un vasto pubblico la montagna molisana, con i suoi comprensori di Campitello Matese e Capracotta. ‘Nuove Tracce’, questo il tema per il 2023, condurranno lungo sentieri, boschi e piste innevate, alla scoperta delle tradizioni, dello spirito e dei saperi di questi territori, tracce in movimento che scandiscono il tempo di oggi e guardano al futuro.

