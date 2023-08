A Gambatesa 100 musicisti su palco, e c'Ã¨ anche street band

Più di 100 musicisti sul palco, sei ore di musica affidate a quattro diverse formazioni: da storiche bande come quella di Monteroduni (Isernia), a laboratori musicali di grande tradizione, come quello che arriva dalla città di Larino (Campobasso), fino alla street band di Sassinoro (Benevento).

Sono questi gli elementi di novità del raduno di bande in programma il prossimo 14 agosto, dalle 18, a Gambatesa (Campobasso), naturale evoluzione di un progetto nato nel tempo e consolidato con una moderna struttura di 'rete'.

Il comune molisano, infatti, ha una antica tradizione di bande. In paese sono ancora due le formazioni in attività, ed una antichissima tradizione musicale popolare che guarda indietro nel tempo fissando l' inizio delle tradizionali 'Maitunat' nel 16 esimo secolo. In quasi tutte le case c'è uno strumento e sono moltissimi coloro che sanno suonarlo a livello professionale.