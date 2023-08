Montagna Molise, otto concerti nella settimana di Ferragosto

Otto concerti, con importanti nomi della musica italiana e internazionale, animeranno la settimana di Ferragosto sulle montagne molisane.

Gli eventi fanno parte del 'Montagna Molise Festival', rassegna che, iniziata a giugno terminerà a settembre e proprio nella settimana clou dell'estate proporrà gli spettacoli più attesi.

Si comincia sabato prossimo, 12 agosto, con Filippo Graziani che canta le canzoni del padre Ivan a mezzogiorno e a quasi duemila metri di altezza, il luogo del concerto è infatti il rifugio Del Caprio di Campitello Matese (Campobasso), luogo raggiungibile a piedi in escursione libera o guidata (1 ora e 45 minuti di percorso) o utilizzando la seggiovia del Caprio.

Sempre sabato, alle 21.30 in piazza a Capracotta (Isernia) ci sarà anche il concerto dei Discanto.

La stessa piazza ospiterà invece la sera successiva (domenica 13, ore 21.30) il concerto di James Senese.

Il 14 agosto a Campitello Matese (ore 20.30) protagonista sarà Dardust mentre nel pomeriggio dello stesso giorno (ore 15.30) i 99 Posse saranno in concerto a Prato Gentile di Capracotta.

Il giorno di Ferragosto arriva Morgan che si esibirà alle 19 sul pianoro di Campitello insieme a Angelo Valori e la Medit Orchestra. Stessa location il giorno successivo, 16 agosto, ma alle 20.30, per il concerto dell'ex leader degli Spandau Ballet Tony Hadley. Infine giovedì 17 agosto, ancora a Campitello e sempre alle 20.30 ci sarà il live dei Marlene Kunz. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il festival è organizzato da Funivie Molise, società in house della Regione, che gestisce gli impianti sciistici delle località di montagna molisane.