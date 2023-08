Presentazione del volume "La Piccola antologia della rondine" - 26 agosto, ore 17.30 - Palazzo Bonanni - Agnone

la Piccola antologia della rondine, BastogiLibri, volume dal taglio letterario, artistico e ambientale, verrà presentata ad Agnone sabato 26 agosto, alle ore 17,30, a palazzo Bonanni. Maria Stella Rossi, intervistata dallo scrittore Francesco Paolo Tanzj, parleranno del mondo della rondine e della necessità di porre attenzione, salvezza e cura verso queste "piccole vite", come chiama le rondini lo scrittore Lorenzo Marone, mentre Francesco Di Nucci leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Il tutto accompagnato magistralmente dalla voce e dalla musica di Giulia Maselli dei KaleiDis,

Ideata e curata da Maria Stella Rossi, la Piccola antologia della Rondine, sottolinea il valore ineliminabile della natura e della stessa vita delle rondini, resa sempre più difficile e precaria dalle scelte scellerate e distruttrici di una economia imperante che ha fede solo nel denaro e in suo nome danneggia e rapina le risorse di questa nostra Terra. Il ricavato va alla Lipu nazionale, storica e nota Associazione da sempre attiva in difesa degli uccelli e della Natura, che collabora con il libro.

Sulla quarta di copertina si legge "La Piccola antologia della Rondine è il segno tangibile di un forte sentimento amorevole e salvifico raccontato da trenta scrittori, poeti, ambientalisti, artisti, uniti "nel segno della Rondine". Da vari decenni queste amabili creature di voli e di viaggi sono minacciate dai cambiamenti climatici, dall'uso dannoso di pesticidi e dalla mano dell'uomo che spesso distrugge nidi ed habitat.

Vogliamo credere che siamo in tempo per impegnarci tutti insieme a salvaguardare le rondini per poter aspettare ogni primavera il loro ritorno e festeggiarle perché il loro minuscolo cuore di un grammo e mezzo possa continuare a battere". E così la frase ormai nota a tutti che cita " la bellezza salverà il mondo" è ora di cambiarla in "il mondo salvi la bellezza", in questo desiderio salvifico anche le rondini potrebbero ritrovare vita, voli e battiti che non dobbiamo spegnere per sempre!