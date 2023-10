A Agnone la presentazione del libro "Baldassarre Labanca e la congiura del silenzio” di Agnieszka Sylwia Proniewicz

Sabato 4 novembre alle ore 17,30 ad Agnone nella sala consiliare di Palazzo San Francesco verrà presentato il libro Baldassarre Labanca e la “congiura del silenzio”di Agnieszka Sylwia Proniewicz pubblicato a maggio 2018 dalle Edizioni Il pozzo di Giacobbe

Un evento molto importante per gli studi labanchiani, inaugurati già nel 2012 con la presentazione del testo Ricordi autobiografici. Il mio testamento, basato proprio sugli scritti del grande intellettuale agnonese.

«Se facessi le mie lezioni di Storia del cristianesimo non in Italia, non in Roma, sì bene in altre contrade e in altre città della vecchia Europa o della nuova America, potrei dispensarmi di scrivere delle necessità e delle difficoltà degli studi religiosi. Altrove questi studi si fanno da più tempo, senza ostacoli e senza doverne dimostrare la necessità. In Italia, soprattutto a Roma, porgono motivo a sospetti, a pericoli talvolta, e, quel ch’è peggio, vengono non curati, e da molti, eziandio dotti, considerati con disprezzo e con indifferenza» (B. Labanca, Difficoltà antiche e nuove degli studi religiosi in Italia).

Nella storiografia italiana il nome di Baldassarre Labanca è stato quasi cancellato in una sorta di congiura del silenzio realizzata da clericali e da anticlericali nel clima delle feroci contrapposizioni della "questione romana". Questo libro ripercorre il sofferto itinerario formativo e accademico di Labanca che dalla natia città di Agnone nell'Alto Molise "e insegnando nei Licei di Chieti, Bari, Milano e Napoli e nelle Università di Padova e di Pisa "divenne primo professore di storia del cristianesimo all'Università di Roma, promotore della disciplina e precursore degli studi storico religiosi in Italia tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. L'Autrice, grazie ad un meticoloso studio di carte inedite di archivio e di un esteso epistolario, ricostruisce una pagina decisiva della cultura nazionale e degli studi di cristianistica di cui Labanca fu solitario protagonista. Egli, infatti, fu tra i rarissimi che mantennero relazioni internazionali con gli specialisti della materia, rivendicando "in numerosissimi scritti "per la Storia del cristianesimo autonomia di ricerca e dignità scientifica.

Agnieszka Sylwia Proniewicz ha conseguito il dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana. Attualmente insegna nella Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e nella stessa Facoltà è membro dell’Istituto storia del cristianesimo “Cataldo Naro”. Insieme a Sergio Tanzarella, ha curato l’edizione critica di Baldassarre Labanca, Ricordi Autobiografici – Il mio testamento (Trapani, 2012).