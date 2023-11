Arte e cultura, Castel di Sangro: Teatro “Paolo Francesco Tosti” Camerata Musicale Sulmonese

Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti”- Castel di Sangro 19 novembre 2023 – 24 marzo 2024 La Camerata Musicale Sulmonese, in collaborazione con il Comune di Castel di Sangro e l’Associazione Turistica Pro Loco , la Regione Abruzzo e la Provincia dell’Aquila e grazie anche al Ministero della Cultura, presentano il cartellone della terza stagione concertistica al Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti” di Castel di Sangro (AQ).

Sono sette gli appuntamenti musicali,tutti di domenica tranne uno,in programma a partire dal 19 novembre e 17 dicembre, per proseguire con un doppia proposta in gennaio (5 e 21) e febbraio (11 e 25) e concludersi quindi domenica 24 marzo. Orario di inizio per tutti: 17.30. Dopo la positiva e costruttiva sinergia avviata negli ultimi due anni e i risultati incoraggianti raggiunti (oltre 500 presenze per la prima stagione e più di ottocento nella seconda che ha coinvolto anche i giovani studenti), la Camerata Musicale di Sulmona propone una terza stagione con un cartellone ancora più ricco ed un’ offerta musicale ad ampio raggio: classica, jazz, lirica e anche spazio alla musica più popolare, senza mai tradire la qualità, con l’ambizioso obiettivo di intercettare le esigenze e i gusti di un pubblico eterogeneo per età e interessi musicali.

Una proposta studiata per facilitare l’approccio alla musica in tutte le sue declinazioni. Dal Kazakistan Forte Trio che propone brani di Smetana e Piazzolla (19 novembre), la musica dei Beatles per il duo di Violino e Violoncello di Loreto Gismondi e Giuliano De Angelis che ha in programma anche brani di R.Gliere, L.Gismondi, P.Fradiani, V.Monti (domenica 17 dicembre).Il Jazz e lo swing con i ritmi coinvolgenti di Glenn Miller, George Gershwin, Erroll Garner e di Duke Ellington per festeggiare il nuovo anno con la New Harmony Big Band diretta da Valter Matticoli nel Concerto di Capodanno in calendario il 5 gennaio 2024. Il secondo appuntamento di gennaio è dedicato alla lirica nell’anniversario pucciniano: i brani più amati del compositore toscano interpretati dai finalisti del Concorso Internazionale di canto M.Caniglia 2023, accompagnati al pianoforte dal M° Leonardo Angelini,una vera e propria festa per un Omaggio a Puccini domenica 21 gennaio.

Doppio appuntamento anche per febbraio: un Duo con Antonio Tinelli al clarinetto e Yulia Moseychuk al pianoforte per un viaggio musicale da Schumann a Carl Maria von Weber, Rossini, Luigi Bassi fino al contemporaneo Walter Farina (domenica 11), un giovane e già affermato pianista aquilano, Michele D’Ascenzo (domenica 25) propone un programma con musiche di Chopin, Respighi, M. Ravel. Un finale a ritmo di tango,di sicuro coinvolgente, domenica 24 marzo con l’Omaggio a Piazzolla del quartetto di fiati Discovery Saxophone Quartet con il bandoneon di Simone Marini, naturalmente in programma le accattivanti musiche di Astor Piazzolla e George Gershwin. Lungimirante si è dimostrato il progetto della Camerata Musicale Sulmonese che ha l’obiettivo di creare sinergie con il territorio della Valle Peligna e Alto Sangro

. Già si raccolgono i primi risultati di una strategia di espansione che ha lo scopo di portare sensibilizzazione e fruizione della cultura musicale per un pubblico sempre più numeroso in un’area territoriale sempre più vasta. Al Teatro “Paolo F.Tosti” di Castel di Sangro, sulle note del tango, si alza il sipario domenica 19 novembre per un gruppo d’eccezione: Forte Piano Trio, il trio di Stato della Repubblica del Kazakistan, un ensemble classico composto dai migliori solisti del Paese, con Maxat Jussupov al violino, Murat Narbekov al violoncello e al pianoforte Timur Urmancheyev che è anche direttore artistico del gruppo.

Eseguiranno musiche di B. Smetana (Trio op. 15) e di A. Piazzolla (Las cuatro estaciones porteñas). Il loro vasto repertorio spazia dalla musica barocca alle composizioni jazz , ma anche la musica popolare kazaka e la musica classica nazionale occupano un posto importante.

Il Trio collabora con orchestre sinfoniche e con cantanti e musicisti solisti. Partecipa ai festival musicali internazionali rappresentando il loro Paese sui palcoscenici più prestigiosi d'Europa, Asia e America. Nella scorsa stagione sono stati in tournée in Spagna, Italia, Brasile, Portogallo e Francia con un programma di musiche di Brahms, Debussy, Piazzolla, Gershwin e musica popolare kazaka. programma E. Smetana Trio op. 15 A. Piazzola Las cuatro estaciones porteñas