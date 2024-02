Tributo a Fabrizio De Andrè all’Italo Argentino di Agnone l’11 febbraio

AGNONE – Prosegue ad Agnone la stagione di spettacoli per il Teatro Italo Argentino nell’ambito di “Palcoscenici: il Molise è di scena”. In cartellone l’11 febbraio alle ore 21, l’omaggio a Fabrizio De Andrè, a 25 anni dalla sua scomparsa. “Viva De Andrè” è un concerto/racconto che si basa sull’assenza/ presenza della voce del cantautore genovese, che narra il suo percorso e il suo amore per il jazz.

Con la voce narrante di Luigi Viva e la musica di un quintetto composto da alcuni dei nostri migliori jazzisti da Luigi Masciari (chitarra, arrangiamenti e direzione musicale), Francesco Bearzatti (sax), Francesco Poeti (basso 6 corde) Pietro Iodice (batteria) e Alessandro Gwis (piano). A loro è affidata la rilettura in chiave jazz di classici quali “La Guerra di Piero”, “Valzer Per Un Amore”, “La Città Vecchia”, “Creuza de Mä”, “La Canzone di Marinella” “Il Pescatore”, “Mégu Megún”, “Canzone dell’Amore Perduto”.

Spettacolo in abbonamento, biglietti disponibili on line su Ciaotickets e presso le prevendite autorizzate, oppure presso i botteghini dei teatri (prima dello spettacolo) a partire dalle ore 20,00.