Capracotta ospita "NON M'INDOSSO": il circo contemporaneo del Collettivo Binario Zero omaggia Puccini

NOM’INDOSSO

lo spettacolo del “Collettivo Binario Zero” dedicato a Giacomo Puccini arriva a Capracotta il 18 luglio, unica data in Molise del lungo tour nazionale

Le donne di Giacomo Puccini protagoniste di “NON M’INDOSSO”, un inedito spettacolo di circo contemporaneo al femminile per il nuovo collettivo Binario Zero di cui fanno parte quattro giovani artiste tutte formate presso l’Accademia Cirko Vertigo.

Andranno in scena giovedì 18 luglio alle ore 18.30 a Capracotta Anna Menini, Matilde Rizza, Yolitzin Ramos Mora e Nicole De Bernardi. Giochi di movimento e tecniche circensi si fondono assieme per esprime la conflittualità, l’eccentricità e il tormento che caratterizzano il mondo pucciniano e quello di oggi.

Palcoscenico naturale dello spettacolo sarà piazza Falconi. Il fulcro della comunità all’Appennino molisano che ospiterà per la seconda volta gli artisti dell’Accademia piemontese, scuola in cui si tiene Il primo diploma di laurea per Artista di circo contemporaneo.

Un ateneo che porta l’Italia al pari dei Paesi più all’avanguardia nel settore quali Canada, Olanda, Svezia, Belgio e Francia e che torna nel centro altomolisano per una delle tappe del lunghissimo tour attraverso le regioni italiane.

“Non m’indosso” è una creazione realizzata con il sostegno di Casa del Circo Contemporaneo di Fondazione Cirko Vertigo nell’ambito del Progetto Triennale Interregionale Artisti nei territori 2022-2024

Lo spettacolo della durata di circa 40 minuti sarà totalmente gratuito e si inserisce tra le iniziative estive della Pro Loco di Capracotta con il patrocinio del Comune di Capracotta e la collaborazione del Giardino della Flora Appenninica, il contesto scelto dagli artisti per la loro permanenza tra le montagne del Molise.