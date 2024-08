Il 7 settembre l'energia esplosiva della Vasco Tribute Band infiammerÃ  Agnone con una serata di Rock e passione

Agnone si prepara ad accogliere una serata all'insegna del rock italiano che promette di essere indimenticabile. Il 7 settembre, la storica KOM Vasco Tribute Band, proveniente da Pescara, travolgerà la città molisana con l'energia e la passione che solo un omaggio al leggendario Vasco Rossi può offrire. I fan del Blasco potranno vivere un'esperienza unica, grazie alla fedele e coinvolgente interpretazione della band, che li accompagnerà in un viaggio musicale attraverso i più grandi successi del rocker di Zocca.

La band, composta da musicisti di talento, vede alla voce Mirco Salerni, alle chitarre Emiliano Sabatini e Agostino Balice, al basso Mario Colasante, alle tastiere Luca D’Orazio, ai cori Giorgia Salerni e alla batteria Nico Sboro, un bravissimo percussionista proprio di Agnone, che farà vibrare la sua città natale con il ritmo del rock.

Il concerto, atteso con grande entusiasmo da tutta la comunità e non solo, si terrà nella suggestiva cornice di Agnone, dove la musica, le emozioni e il divertimento si fonderanno in una serata che promette di far cantare a squarciagola tutti i presenti. Non mancate a questo imperdibile appuntamento con la storia del rock italiano!