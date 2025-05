Agnone celebra la saggezza popolare: presentazione del libro “Proverbi e modi di dire in dialetto agnonese” di Domenico Meo

Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 17.00, presso il Teatro Italo Argentino di Agnone, si terrà un evento culturale di grande rilievo per la valorizzazione delle tradizioni locali: la presentazione del libro "Proverbi e modi di dire in dialetto agnonese" di Domenico Meo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Agnone e dalla Pro Loco di Agnone, rappresenta un'importante occasione per riscoprire e custodire il patrimonio linguistico e culturale del territorio, attraverso la raccolta e lo studio di espressioni idiomatiche e proverbi tramandati nel tempo.

Programma dell’evento

A porgere i saluti istituzionali sarà Daniele Saia, Presidente della Provincia di Isernia e Sindaco di Agnone.

Seguiranno gli interventi dei relatori:

Prof. Michele Loporcaro, docente di Linguistica romanza all’Università di Zurigo, che contribuirà con un intervento video;

Prof. José Enrique Gargallo Gil, docente di Filologia romanza all’Università di Barcellona, che parteciperà in videoconferenza.

A coordinare la serata sarà il Prof. Pasquale Di Giannantonio.

L’evento sarà arricchito anche da un momento musicale con la partecipazione del duo di musica popolare Michele Avolio e Sebastian Giovannucci, che accompagneranno la serata con suoni e ritmi della tradizione.

Il libro di Meo, illustrato anche in copertina dalla riproduzione di un'opera astratta, si propone come un ponte tra passato e presente, offrendo uno strumento prezioso per chi desidera comprendere meglio l’identità culturale agnonese attraverso il dialetto e la saggezza dei suoi detti popolari.

Una serata all’insegna della memoria, della lingua e della musica: un appuntamento imperdibile per tutta la comunità e per gli amanti delle tradizioni popolari.