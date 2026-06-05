Al Centro Studi Alto Molise la presentazione del romanzo giallo ‘La verità non esiste’ di Davide Luciani: incontro con l’autore e letture a Palazzo San Francesco

Sabato 6 giugno 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, il Centro Studi Alto Molise promuove un incontro culturale dedicato alla letteratura contemporanea con la presentazione del romanzo giallo “La verità non esiste” dello scrittore Davide Luciani, edito da Entheos.

L’evento si inserisce nel ciclo di iniziative culturali promosse dall’associazione con l’obiettivo di valorizzare la lettura e favorire il confronto diretto tra autori e pubblico. A dialogare con lo scrittore sarà l’architetto Anna Natale, che accompagnerà i presenti in un approfondimento sui temi e sulla struttura narrativa dell’opera. La lettura di alcuni brani del libro sarà invece affidata alla socia Sonia Busico, che darà voce ad alcune delle pagine più significative del romanzo.

Non mancheranno, come da tradizione, i saluti istituzionali delle autorità locali, che apriranno ufficialmente l’incontro.

Il romanzo “La verità non esiste” si sviluppa attorno alla figura di Jovis Keelford, protagonista complesso e dal carattere fuori dagli schemi, costretto a tornare in Italia dopo la morte del padre. Lontano da Londra, città in cui si era rifugiato per sfuggire al proprio passato, Keelford si trova coinvolto in un’indagine delicata insieme al commissario Carli della polizia di Pescara, già incontrato in una precedente vicenda.

Il caso inizialmente riguarda la caccia a uno stupratore seriale, ma si intreccia presto con una nuova e inquietante sfida: la richiesta di Sara Brandimarte, che lo spinge a indagare sulla morte di Nicola, un amico del loro gruppo liceale, ufficialmente deceduto in un incidente ma avvolto da sospetti mai chiariti. L’indagine prende una svolta drammatica con l’omicidio della stessa Sara, che costringe Keelford a confrontarsi con un passato carico di segreti, bugie e verità distorte.

Tra colpi di scena e tensione narrativa, il romanzo conduce il lettore in un intreccio sempre più oscuro, dove nulla è come sembra e la verità appare fragile, ambigua, talvolta inafferrabile. Un thriller psicologico che indaga i confini tra realtà e menzogna, invitando a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sulla natura stessa della verità.