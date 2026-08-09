Il tabaccaio – Enzo Delli Quadri: ricordo di un tempo semplice e genuino

La poesia “Il tabaccaio” di Enzo Delli Quadri racconta con semplicità e nostalgia la figura del vecchio tabaccaio, una persona conosciuta e stimata da tutti nel paese. La sua bottega non era solo un luogo dove comprare, ma anche un punto d’incontro dove si scambiavano saluti e parole. Il poeta ricorda un tempo caratterizzato da gentilezza, familiarità e rapporti umani sinceri. Il finale esprime la nostalgia per un passato ormai cambiato, ma che continua a vivere nel ricordo come una “luce antica”.
"Il tabaccaio
Dietro il banco d’una bottega,
tra sigarette, sale e gioie
serviva tutti col sorriso,
e modi semplici e gentili.
Sapeva tutto del paese,
i nomi e i volti di ciascuno;
con tutti c’era un ciao cortese
ed un saluto ad uno, ad uno.
La sua bottega era un ritrovo,
passava un mondo la mattina;
prendeva il fumo e un po’ di vita.
Cambiati son vetrine e tempi;
vive ancor, come luce antica,
il ricordo di sana bonomia."
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Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, già Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attività culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".
Molisano di Agnone, già Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attività culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".