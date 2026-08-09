Il tabaccaio – Enzo Delli Quadri: ricordo di un tempo semplice e genuino

La poesia “Il tabaccaio” di Enzo Delli Quadri racconta con semplicità e nostalgia la figura del vecchio tabaccaio, una persona conosciuta e stimata da tutti nel paese. La sua bottega non era solo un luogo dove comprare, ma anche un punto d’incontro dove si scambiavano saluti e parole. Il poeta ricorda un tempo caratterizzato da gentilezza, familiarità e rapporti umani sinceri. Il finale esprime la nostalgia per un passato ormai cambiato, ma che continua a vivere nel ricordo come una “luce antica”.

"Il tabaccaio

Dietro il banco d’una bottega, tra sigarette, sale e gioie serviva tutti col sorriso, e modi semplici e gentili.

Sapeva tutto del paese, i nomi e i volti di ciascuno; con tutti c’era un ciao cortese ed un saluto ad uno, ad uno.

La sua bottega era un ritrovo, passava un mondo la mattina; prendeva il fumo e un po’ di vita.