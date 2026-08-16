Ciò che di voi resta: la voce dei cantautori oltre il tempo e le appartenenze Poesia di Enzo Delli Quadri.

Ciò che di voi resta (cantanti) è una poesia di Enzo Delli Quadri che riflette sul lascito umano e artistico di grandi cantautori italiani, sottolineando come, al di là delle loro idee personali, le loro canzoni appartengano ormai a tutti. Il messaggio centrale è che il tempo cancella appartenenze e contrapposizioni, ma può lasciare intatta l’Arte.

Guccini, tra la nebbia e un'osteria, cercava nelle cose la poesia. De André accanto agli ultimi e ai vinti, dava voce agli esclusi e ai respinti. Dalla metteva il vivere in canzone, mescolando sorriso e commozione. Battiato interrogava l'infinito, cercando l'assoluto oltre il finito. Gaber metteva l'uomo sotto accusa, senza una verità pronta o conclusa. Rino Gaetano, col sorriso irriverente, graffiava il fasto e divertia la gente. Avete raccontato l'uomo e il suo cammino, la strada, il tempo, il dubbio, il suo destino. Ognun di voi aveva idee e convinzioni, ma l'arte vostra non conosce le fazioni perché una volta consegnata una canzone, non appartiene più a una posizione. Diventa di chi l'ascolta e si commuove, di chi ricorda e dentro sé si muove. Non sono una bandiera da agitare, né un territorio da rivendicare. La loro patria è quella dell'umano, che non ha tessere strette nella mano. Passano i governi, i simboli e i colori, restano versi, musica e valori. E quando il tempo spegne anche le voci, rimangono parole, note e croci. Non chiederemo più da quale parte: ciò che di voi resta si chiama Arte.