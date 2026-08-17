Un viaggio dell'anima oltre i confini del reale: Mondo Diverso di Ugo D'Onofrio

Tra l'impegno della professione legale e la sensibilitÃ della scrittura, l'avvocato cassazionista originario di Agnone, Ugo D'Onofrio firma Mondo Diverso, unâ€™intensa lirica che invita a staccare la spina dal caos quotidiano. Attraverso immagini suggestive di vette innevate, silenzi eterni e orizzonti luminosi sospesi tra il finito e l'infinito, il pensiero del poeta vola lontano per fuggire dal "ronzio fastidioso" del mondo e ritrovare una pace profonda e senza tempo.

MONDO DIVERSO

Esiste lontano . . . lontano

Ma . . . molto lontano

In limite arcano

Tra finito ed infinito:

orizzonte sottile,

luminoso come fuoco,

trasparente su pennello

del grande pittore.

Verso quellâ€™arcano

Vola il mio pensiero,

lo raggiunge e lo sovrasta,

poi lâ€™abbandona in cerca

di traguardi ancora sconosciuti.

Montagne di neve

Colorate dal verde

Degli abeti secolari

Che svettano al cielo:

lÃ verso lâ€™alto

in segno di preghiera;

minuscole colombe

ammantate di bianco

che fanno girotondo,

in festa alla mente raminga

che ha osato violare il mistero;

cadenza leggera e felpata

attenta a non violare

distesa immacolata,

immensa oltre confini

senza tempo;

coriandoli di luce

verso il basso silenziosi,

attenti a non turbare

candido quel mare

brillante di dimanti.

Silenzio assoluto ed eterno

Fra monti e vallate

Ove lâ€™animo si perde

In una pace senza fine:

lâ€™eco muta

segna il cammino

ed io lâ€™inseguo

lasciando il mondo alle spalle:

alle spalle quel ronzio fastidioso,

fastidioso comâ€™alveare impazzito

Ugo Dâ€™Onofrio



Campobasso, lÃ¬ 8 maggio 2026

