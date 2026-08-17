Un viaggio dell'anima oltre i confini del reale: Mondo Diverso di Ugo D'Onofrio

Tra l'impegno della professione legale e la sensibilitÃ della scrittura, l'avvocato cassazionista originario di Agnone, Ugo D'Onofrio firma Mondo Diverso, unâ€™intensa lirica che invita a staccare la spina dal caos quotidiano. Attraverso immagini suggestive di vette innevate, silenzi eterni e orizzonti luminosi sospesi tra il finito e l'infinito, il pensiero del poeta vola lontano per fuggire dal "ronzio fastidioso" del mondo e ritrovare una pace profonda e senza tempo.
MONDO DIVERSO
Esiste lontano . . . lontano
Ma . . . molto lontano
In limite arcano
Tra finito ed infinito:
orizzonte sottile,
luminoso come fuoco,
trasparente su pennello
del grande pittore.
Verso quellâ€™arcano
Vola il mio pensiero,
lo raggiunge e lo sovrasta,
poi lâ€™abbandona in cerca
di traguardi ancora sconosciuti.
Montagne di neve
Colorate dal verde
Degli abeti secolari
Che svettano al cielo:
lÃ verso lâ€™alto
in segno di preghiera;
minuscole colombe
ammantate di bianco
che fanno girotondo,
in festa alla mente raminga
che ha osato violare il mistero;
cadenza leggera e felpata
attenta a non violare
distesa immacolata,
immensa oltre confini
senza tempo;
coriandoli di luce
verso il basso silenziosi,
attenti a non turbare
candido quel mare
brillante di dimanti.
Silenzio assoluto ed eterno
Fra monti e vallate
Ove lâ€™animo si perde
In una pace senza fine:
lâ€™eco muta
segna il cammino
ed io lâ€™inseguo
lasciando il mondo alle spalle:
alle spalle quel ronzio fastidioso,
fastidioso comâ€™alveare impazzito
Ugo Dâ€™Onofrio
Campobasso, lÃ¬ 8 maggio 2026