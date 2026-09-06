La moda morale: quando il bene dimentica il vicino

La moda morale
La solidarietÃ universale perde valore se diventa esibizione e dimentica la responsabilitÃ verso chi ci Ã¨ accanto.
La moda non Ã¨ abito,â€¨
nÃ© un taglio di capelli,â€¨
nÃ© il mobile eleganteâ€¨
che adorna una dimora.
La moda entra piano,â€¨
s'insinua nei pensieri,â€¨
ci suggerisce i gesti,â€¨
ci detta i sentimenti.
Se tutti nella guidaâ€¨
rifiutano la cinta,
â€¨ci vuole un buon ribelleâ€¨
per stringersela al petto.
Se invece tutti l'hanno,â€¨
ribelle Ã¨ chi la toglie.â€¨
Non sempre siamo liberiâ€¨
nel crederci diversi.
CosÃ¬ cambiano i tempi,
â€¨le colpe e le ragioni,
â€¨le cose da pensare,
â€¨le lacrime versate.
Mia figlia un di lontanoâ€¨
PensÃ² agli africani.â€¨
Non stava nella pelleâ€¨
al sogno di aiutarli
Â«Noi fummo predatori,â€¨
padroni d'altra gente.
â€¨Guarda quanto dolore,â€¨
guarda quanta miseria.Â»
E pianse quella genteâ€¨
che non aveva visto.â€¨
Voleva andare da loro,â€¨
lasciare la sua casa.
Â«Lo sai che hai una zia,
â€¨ulraottantenne sola,â€¨
che trema nella seraâ€¨
pensando alla sua morte?
E sai che il mio lavoroâ€¨
non mi consente tregua?â€¨
Le faccio compagniaâ€¨
Ogni qualvolta io possa.
Lei forse non domandaâ€¨
che un poco di presenza,
â€¨una parola amica,
â€¨e una mano nella mano.
Prima di andare in giro
â€¨a medicar ferite,â€¨
hai mai pensato a leiâ€¨
e quello che abbisogna?Â»
Mia figlia non partÃ¬.
Ma tanti sono andati,â€¨
e tanti han fatto bene:â€¨
perchÃ© il dolore Ã¨ tantoâ€¨
per chi non ha da bere.
Ma poi, pian piano, avvenneâ€¨
che la pietÃ fu moda:â€¨
sentirsi dalla parteâ€¨
che tutti chiaman giusta:
levare una bandiera,â€¨
mostrare una ferita
â€¨e poi farsi riprendere
â€¨per tutti quei che guardano.
E intanto abbiamo eretto,â€¨
pei nostri vecchi, case,â€¨
con nomi altisonanti,â€¨
le stanze tutte uguali.
Ed RSA si chiamano.
Lasciamo lÃ¬ una madre,â€¨
un padre oppure la zia,
â€¨e ritorniamo in coroâ€¨
a ciÃ² che piÃ¹ ci alletta.
Non Ã¨ di moda andarci
â€¨domenica mattina,â€¨
per poi restare a pranzo,â€¨
tra chiacchiere e ricordi.
Nessuno chiama eroeâ€¨
chi resta accanto a un vecchioâ€¨
parlando od in silenzio,â€¨
senza nessuno intorno.
Ãˆ questa ognor la modaâ€¨
piÃ¹ triste e piÃ¹ crudele:
â€¨amar l'umanitÃ
â€¨e trascurare l'uomo.
Cercare il mal lontano
â€¨perchÃ© lo vede il mondo,â€¨
e camminare distrattiâ€¨
con tan dolor vicino.
Il bene non ha patria,â€¨
non ha colore o parte,â€¨
non porta una bandiera,â€¨
non segue mai la moda.
Il mondo s'Ã¨ allargato,â€¨
abbiamo ogni confineâ€¨
portato piÃ¹ lontano,â€¨
chiamandoci fratelli.
Ma a forza d'abbracciareâ€¨
l'intera umanitÃ ,
â€¨abbiamo qualche voltaâ€¨
smarrito chi Ã¨ vicino.
Amiamo tutti gli uomini,
â€¨i popoli, le genti,â€¨
ma l'uom che ci Ã¨ accantoâ€¨
rimane troppo solo.
Il bene passa il mare,â€¨
e questo gli fa onore;â€¨
ma prima d'esser mondoâ€¨
comincia dal vicino.
Se ignora chi gli Ã¨ accanto,â€¨
quel bene perde il nome:â€¨
rimane solamenteâ€¨
un gesto della moda.
Enzo Delli Quadri
Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".