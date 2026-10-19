Fiorella Mannoia a Isernia il 24 aprile 2027: concerto all’Auditorium

FIORELLA MANNOIA

In

“FIORELLA CANTA FABRIZIO E IVANO

ANIME SALVE”

Il 24 aprile all’auditorium di Isernia il viaggio

live nel repertorio di Fossati e De André

Prevendite al via alle 18 di oggi

Campobasso, lunedì 19 ottobre - Un lungo abbraccio di musica ed emozioni, iniziato a giugno nelle piazze estive e proseguito nei teatri in autunno, riprende anche nella primavera 2027 con nuove imperdibili date e tra queste c’è anche quella all’auditorium di Isernia, in programma il 24 aprile. È il viaggio “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il progetto live con cui Fiorella Mannoia dà nuova voce, con la sua inconfondibile sensibilità, ai brani più celebri e amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati. I biglietti per la data molisana saranno disponibili dalle ore 18 di oggi su Ticketone, Ciaotickets e nei circuiti di vendita abituali.

Nato nel trentennale di “Anime Salve”, pietra miliare della discografia italiana e ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati, lo spettacolo rende omaggio a due figure fondamentali nel percorso artistico e umano di Fiorella. Attraverso il repertorio dei due cantautori, prende forma un racconto musicale in grado di parlare a generazioni diverse e restituire tutta l'attualità di canzoni capaci di intrecciare poesia, libertà e umanità. Un tributo ad un patrimonio artistico e culturale senza tempo, diventato ora anche un album dal titolo “Anime salve” (Oyà/Columbia Records/Sony Music), in uscita il prossimo 27 novembre.

Intanto, dopo lo straordinario debutto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, la tournée continua nei principali teatri italiani da nord a sud, registrando numerosi sold out e accompagnando il pubblico in una dimensione più intima e suggestiva. In scaletta, alcuni dei brani più indimenticabili di Anime salve — insignito della Targa Tenco — come Khorakhanè e Smisurata preghiera, accanto ai grandi successi già profondamente legati al cuore di Fiorella, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due cantautori, tra cui La guerra di Piero, Il pescatore e C’è tempo, che continuano a risuonare ed emozionare nella memoria collettiva.