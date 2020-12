Sottoscritto patto di Gemellaggio tra il Centro Studi Alto Molise " L. Gamberale " di Agnone ed il Centro Studi 2000 " N. Perazzelli " di Guardialfiera

Oggi 11 dicembre 2020, sottoscritto il patto di Gemellaggio tra il Centro Studi Alto Molise " L. Gamberale " di Agnone ed il Centro Studi 2000 " N. Perazzelli " di Guardialfiera, atto alla propedeutica azione per la istituzione del Parco Letterario e del paesaggio " F. Jovine ". I due presidenti, Ida Cimmino e Giovanni di Risio hanno sottoscritto l'atto nella rinnovata sala conferenze dell'Assessorato Regionale al Turismo e Cultura alla presenza del Comitato Tecnico Scientifico allargato composto dai due presidenti, Maurizio Varriano, Francesca Carnevale, Itala Troilo, Lino Rufo, Vincenzo Di Sabato, Marcella Amicone, Armando Sammartino, Michela Cerbaso, Franco Paolo Tanzi, dei Sindaci di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, Fabio Iuliano di Guardiaregia, del vice sindaco di Agnone Nino Di Nucci. Nel ringraziare l'Assessore Vincenzo Cotugno dell'ospitalità, e l'on.le Laura Venittelli per il suo apporto in qualità di presidente dell'Associazione " La Casa dei Diritti ", si è posta la pietra miliare per concretizzare un progetto che mira a dichiarare guerra all'atavica dormienza che contraddistingue un territorio che, della cultura, potrebbe farne volano per crescita, turismo ed economia.