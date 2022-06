I “Giovani Agnonesi” ancora protagonisti per la Pasqua 2019 con "Il Risorto"

Per descrivere lo spettacolo che la Compagnia teatrale e di spettacolo dei Giovani Agnonesi, proporrà in data 22 aprile 2019, presso la chiesa di Maria santissima di Costantinopoli di Agnone, del duo Fabio Verdone e Paolo Porrone, registi, attori e scenografi andrà a proporre il miglior termine è sorprendente!

Lo è davvero per la grande energia giovane e vitale che trasmette; detta energia travolge tutti, forse perché il messaggio che porta tocca corde molto profonde ma molto istintive, forse perché l’esigenza di riferimenti e di una concreta rinascita è così attuale e impellente che l’onda di rinnovamento che IL RISORTO, Opera rock di Daniele Ricci, porta con sé non lascia nessuno indifferente; anzi, per chi crede ma anche e soprattutto per chi non crede, assume un valore assoluto a partire da ogni singola sensibilità. Un’opera innovativa e piena di emozioni grazie soprattutto alle musiche che, in chiave molto moderna, dimostra di saper leggere la storia della passione , crocifissione e Risurrezione di Gesù con rinnovato stupore, con dinamiche ed intensità notevoli. L’obiettivo è quello di riempire le scene con un approccio fresco e creativo, infatti ballerini, cantanti ed attori hanno e danno la precisa sensazione di celebrare un momento topico della storia dell’umanità, ma lo fanno con un disincanto; così efficaci e diretti da arrivare a chiunque con la stessa intensità al cuore di ognuno di noi.

Un Gesù , dunque, ritenuto un malato psichiatrico che un giorno era tra le pubblicane e gli stati degradati della società del tempo, oggi è a sostegno degli ultimi dei disperati, dei depredati della propria dignità, dei drogati, degli emarginati, degli anziani abbandonati, degli esodati, degli imprenditori strangolati, delle donne e dei bambini vittime di violenza efferata, rapiti alla loro sacralità.

E’ questo il messaggio, un messaggio di Rinascita non solo di dolore e croce, che filtra dalla favola reale di Gesù, che dopo millenni scuote ancora l’animo delle genti, grondando del sangue, ma anche della luce del Nazareno degli anni 2000.

Di seguito i personaggi ed interpreti della performance che andrà in onda il lunedì in albis.

PERSONAGGI E INTERPRETI

Centurione- David Di Mario Centurione- Antonio Colato Pretoriano -Lorenzo Iannella Salomè- Maria Chiara Colato Fanciulla- Giorgia Di Pasquo Angelo- Sofia Marinelli Cananea- Silvana Falcione Veronica- Cleofe Amicone Samaritana- Giuseppina Di Salvo Gesù- Emanuele Saia Maria- Camilla Labbate Maddalena- Myriam Bocchetti Giuda- Riccardo Longo Tommaso- Gabriele La Gamba Pilato- Paolo Porrone Giovanni- Vittorio Lemme Pietro -Pasquale Orlando Caifa- Bruno Cerimele Barabba- Gabriele Iaciancio Miriam Noemi Di Pietro Claudia- Loredana Marcovecchio

CORPO DI BALLO

Carmen Cerimele

Maristella Porrone

Alessia Torelli

Sofia Marinelli

Fabiana Pannunzio

Daniele Cerbasi

Sara Di Stefano

Carmela D' Agnillo

Letizia Serafini

Isabella Del Castello

Aurora Latino

Gina Monaco

Silvana Falcione

Cleofe Amicone

Ideazione e Regia : Fabio Verdone e Paolo Porrone

COREOGRAFIE: ALESSANDRA ANDRONACHE - MONTAGGIO AUDIO E VIDEO: GABRIELE IACIANCIO - FABIO VERDONE - SCENOGRAFIE Luci: FABIO VERDONE -ANTONIO COLATO

COSTUMI: LUCIANA DE MICHELE - MARIA MARRANDINO -TRUCCO E ACCONCIATURA: LUCIANA GERBASI -AZZURRA PORRONE - LOREDANA MARCOVECCHIO- Vocal coach Paolo Porrone

REGISTRAZIONE: GIUSEPPE VISCIONE - GUIDA SPIRITUALE: DON ONOFR IO DI LAZZARO

Si ringraziano il Comune e la Proloco di Agnone le ditte Angelone di Forlì del sannio, e Sammartino di Agnone, la tipografia Bocchetti di Agnone, il Panificio Porrone di Agnone, il musicista Roberto Carlomagno, il Vescovo e la Curia Vescovile di Trivento