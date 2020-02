Castropignano, trattore in fiamme: i Vigili del fuoco scongiurano il peggio

A nulla è valsa l'opera di spegnimento ai danni di un piccolo trattore agricolo , completamente distrutto dalle fiamme per cause in corso di accertamento. Una squadra VF del comando di Campobasso, all'arrivo sul posto infatti, ha potuto soltanto circoscrivere l'area dell'evento ed estinguere quanto era ancora interessato dal fuoco. Il tutto é avvenuto alle ore12.00 circa, in una contrada del comune di Castropignano (CB).