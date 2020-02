Agnone, diversi tentativi di furto mettono a rischio la serenità del paese

Agnone come il Bronx! Nel tardo pomeriggio del 25 cm si sono verificati dei tentativi di furto, c'è chi addirittura ne ipotizza tre. Il primo ai danni di una giovane famiglia nel rione Sant'Antonio, il secondo ai danni di una donna che vive sola in un appartamento, il terzo sembrerebbe un tentativo nel quartiere delle Civitelle.Pochi giorni prima di questi incresciosi atti punibili dalla legge, si è perpetrata una truffa ai danni di una anziana.

Le notizie vere o presunte, circolano insistentemente ad Agnone e non certo contribuiscono a mantenere un clima di serenità in un paese e in una regione dove il tasso di criminalità risulta essere tra i più bassi d'Italia. La paura dei furti purtroppo si somma al panico per una eventuale ulteriore diffusione del coronavirus.