Scarabeo: Elio Musacchio originario di Capracotta, un orgoglio tutto molisano

“Mi congratulo con Elio Musacchio per il successo straordinario raggiunto in mondo difficile come quello del cinema italiano. Il giovane attore molisano, nato a Roma, ma originario di Capracotta, è stato protagonista del film di Federico Moccia "Non c'è campo". Elio, ha raggiunto un traguardo importante. Ha dimostrato che non si deve mai smettere di sognare. Un ragazzo per bene e serio di cui essere orgogliosi, un esempio per tanti giovani molisani. Tenacia, perseveranza e buona volontà, sono gli ingredienti giusti per realizzare i sogni e le aspirazioni d’una vita. Ad maiora!”