Coronavirus, nuova ordinanza di Toma

ANSA - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emesso una nuova ordinanza che stabilisce ulteriori misure per la prevenzione e gestione del Coronavirus. Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, che le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

Inoltre, le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.