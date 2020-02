Coronavirus, istituito in Consiglio regionale un tavolo permanente per monitorare la situazione con l' Asrem

Come richiesto dal Consigliere Vittorino Facciolla, immediatamente dopo la conclusione della seduta del Consiglio regionale, si è tenuta una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per discutere di come consentire all’Assise regionale e ai sui componenti di seguire con puntualità e tempestività l’evolversi delle attività di gestione dell’emergenza coronavirus.

Facendo sintesi delle proposte e delle posizioni dei diversi Capigruppo, il Presidente Micone ha disposto la creazione di un Tavolo permanente presso la Presidenza del Consiglio regionale, che si riunirà settimanalmente, prima delle sedute dell’Assemblea, a cui parteciperanno, oltre al Presidente della Giunta, o suo delegato, tutti i Consiglieri regionali. Il Tavolo sentirà di volta in volta i massimi rappresentanti dell’ASREM e della Protezione civile regionale sulle iniziative poste in essere per contrastare il rischio contagio e per la gestione dell’emergenza. Sarà anche l’occasione per i Consiglieri regionali di poter esporre alle strutture tecniche competenti quanto raccolto dal territorio e dagli operatori economico-sociali che vi operano. La prima riunione del Tavolo permanente si terrà martedì 3 marzo, prima dell’inizio dei lavori del Consiglio regionale.