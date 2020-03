Casa del popolo, il 6 marzo la celebrazione delle donne che hanno perso la vita per la lotta sociale

Venerdì 06 marzo...ore 18:30

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, Casa del Popolo organizza una iniziativa con Paola Staccioli e Silvia Baraldini.

Si parlerà di storia attraverso le storie, attraverso le vite di donne rivoluzionarie e internazionaliste. Militanti politiche che, dagli anni Sessanta del Novecento fino a tempi più recenti, hanno lottato, talvolta con le armi, e perso la vita, in nome di ideali di uguaglianza e giustizia sociale, in Italia o in altri paesi, per sostenere la rivoluzione o la lotta di liberazione di un altro popolo, fortemente sentita come propria.

Le narrazioni sono tratte da due libri: Sebben che siamo donne. Storie di rivoluzionarie, di Paola Staccioli con un intervento di Silvia Baraldini (DeriveApprodi 2015) e Non per odio ma per amore. Storie di donne internazionaliste, di Paola Staccioli e Haidi Gaggio Giuliani, con un’introduzione di Silvia Baraldini (DeriveApprodi 2012, Red Star Press 2018)

Nel corso dell’iniziativa ci saranno video, reading, poesie e interventi. Silvia Baraldini parlerà della sua militanza politica negli Stati Uniti e di alcuni aspetti della situazione attuale del carcere in Italia.

CASA DEL POPOLO

Via Gioberti n. 20

CAMPOBASSO

mail: casadelpopolocampobasso@gmail.com