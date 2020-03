Truffe agli anziani. Anche i malviventi sfruttano il rischio di infezione da Coronavirus. I Carabinieri incontrano i cittadini di Pescolanciano in occasione della Santa Messa domenicale

Domenica mattina 1.3.2020, presso la Chiesa del SS. Salvatore di Pescolanciano, al termine della messa domenicale, sempre molto gremita, il Comandante della Stazione Carabinieri di Pescolanciano, ha incontrato i cittadini del luogo, illustrando loro le truffe più ricorrenti in danno degli anziani.

Nel corso dell’intervento sono stati esposti i raggiri più frequenti che vengono messi in atto dai malviventi e focalizzata l’attenzione soprattutto su quelle dei “finti Carabinieri” che telefonano dichiarando di aver arrestato un congiunto e chiedono una cauzione per il rilascio e del pacco ordinato falsamente da un familiare per cui deve essere pagato alla consegna un corrispettivo in denaro, nel cui interno sono normalmente contenute cianfrusaglie o addirittura il classico e sempre attuale “mattone in laterizio”.

Nello specifico, tenuto conto dell’attualità delle problematiche sanitarie legate al rischio di infezione da COVID-19 (CORONAVIRUS) che i delinquenti stanno sfruttando per i loro scopi criminali, sono state approfondite due tecniche molto recenti che i malviventi stanno realizzando, per entrare in casa delle persone deboli ed indifese.

Gli espedienti attuati sono riferiti a fraudolenti controlli sanitari da parte di sconosciuti che qualificandosi medici/infermieri mostrano falsi tesserini di riconoscimento quali funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, fingendo di essere stati mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio per effettuare il controllo da eventuali contagi da “Coronavirus” ovvero si presentano vestiti da paramedici, con la classica divisa del soccorritore, con la scusa di sanificare le case o le banconote, si fanno consegnare i soldi spiegando che passando di mano in mano le banconote possono aver facilmente trasmesso il virus.

Il Comandante della Stazione di Pescolanciano ha rinnovato l 'invito a segnalare all’Arma dei Carabinieri ogni circostanza sospetta utilizzando il “112”, non aprendo a nessuno a meno che non sia stato personalmente richiesto l'intervento o si sia presentato personale dell'ASREM con un medico o Carabinieri in uniforme.