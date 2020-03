Coronavirus, Confesercenti fa il punto con le imprese

Si terrà presso la sede della Confesercenti Provinciale di Campobasso Via Ciccaglione 22, il giorno 05/03/2020, alle ore 11.00, l'incontro aperto a tutti gli operatori del settore turistico e del commercio per discutere delle conseguenze legate all'emergenza Covid-19. E’ l’intero indotto economico Molisano ad andare in crisi con conseguenze anche drammatiche sulla sopravvivenza delle nostre aziende e sulla conservazione dei posti di lavoro.