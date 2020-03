Stalking anche davanti alla casa protetta dove la vittima si era rifugiata, arresti domiciliari per un 41enne di Campobasso

Arresti domiciliari per stalking e violenza fisica e psicologica. Il destinatario del provvedimento è F.M. di 41 anni di Campobasso. L' arresto è stato effettuato dalla Polizia su impulso della Procura di Campobasso.

La storia della vittima parte da lontano. Mamma di due bambini di 3 e 6 anni si era già allontanata di casa trasferendosi in una struttura protetta. Nonostante questo il suo ex compagno ha continuato a tormentarla usandole violenza fisica e psicologica.

Prima di arrivare all'arresto l' uomo era stato già destinatario, grazie alle indagini della Squadra mobile di Campobasso, di provvedimenti di allontanamento. Ma il 41enne non le ha mai prese in considerazione violandole ripetutamente. Spostandosi anche davanti alla struttura protetta dove si era rifugiata la donna.

Tutto questo ha portato i giudici ad aggravare la misura cautelare con gli arresti domiciliari. La violenza sulle donne continua anche in questi giorni di particolare attenzione per l' emergenza Coronavirus. Non bisogna abbassare la guardia e fortunatamente gli organi inquirenti molisani non lo fanno.