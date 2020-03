Coronavirus, la decisione del Governo: scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Niente più spazio ai sindaci. Il Governo Conte 2 adotta la linea Renzi che questa mattina a Radio Capital aveva detto che lo Stato deve ripensare in questo momento al ruolo delle autonomie locali e in particolare delle Regioni.

Secondo fonti dell' esecutivo rilanciate da Adnkronos il governo ha deciso per la chiusura delle scuole in tutta Italia fino al 15 marzo.

Tutto questo annullerà qualsiasi ordinanza sindacale e regionale emessa in merito per evitare che il contagio si diffonda in maniera indiscriminata.