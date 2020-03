Coronavirus, la ministra Azzolina smentisce: non c' è ancora la chiusura delle scuole

Nessuna decisione sulla chiusura

delle scuole e' stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento

al comitato tecnico-scientifico. la decisione arrivera' nelle

prossime". Lo afferma la ministra dell'Istruzione Lucia

azzolina, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi.

Intanto stop a congressi, meeting, convegni ma anche cinema e teatri in tutta Italia fino al 20 marzo. È una delle norme contenute nel dpcm, preso in visione in bozza da Public Policy, che aggiorna quello già emanato il 1° marzo con misure per contenere l'espansione del Coronavirus. La prescrizione, come detto, si applica in tutta Italia e non solo nella zona rossa.

Nello specifico si prevede la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità; rinvio di tutte le attività convegnistiche e congressuali; sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri), che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro.

Prorogate le porte chiuse per lo sport fino al 20 marzo in tutta Italia. È una delle norme contenute nel dpcm, preso in visione in bozza da Public Policy, che aggiorna quello già emanato il 1° marzo con misure per contenere l'espansione del Coronavirus.

La previsione prevede la "sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da quelli" della zona rossa. Inoltre, si mira a stabilire il divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle Regioni e nelle province delle zone rosse e gialle per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti Regioni e province.

Inoltre, si punta a prevedere che lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono consentiti esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni sanitarie (come il lavaggio frequente delle mani, il mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro, l'evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive).

Sul caos da Coronavirus è intervenuto anche Roberto Burioni."Discutono ancora se chiudere o no le

scuole? Secondo me non lo devono fare oggi, lo devono fare

'ieri', nel senso che si dovevano gia' chiudere prima". Cosi'

all'AGI il virologo Roberto Burioni, in merito all'ipotesi del

governo di chiusura delle scuole fino a meta' marzo. "Siamo di

fronte a un'epidemia contagiosa e pericolosa - sottolinea

Burioni - che potrebbe mandare in crisi il sistema sanitario

nazionale. Per questo bisogna assolutamente fare di tutto per

contenerla. Mi sorprende che qualcuno ancora discuta su 'se'

chiudere le scuole quando dovremmo gia' pensare a 'come'

chiuderle, pensando alle lezioni a distanza come stiamo gia'

facendo nella mia universita'. Le aule scolastiche sono un punto

di contagio, un modo perfetto per trasmettere il virus".