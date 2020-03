Coronavirus, l'aggiornamento del Molise: 4 contagi , 77 persone in isolamento, 134 in sorveglianza

Continua l'azione di monitoraggio sul territorio. Questa la situazione alle ore 16.30 di oggi: 4 persone positive, 77 in isolamento precauzionale a domicilio, 134 in sorveglianza.

La Regione Molise, sempre in data odierna, ha inviato una nota alle aziende che svolgono Servizio di trasporto pubblico locale, invitandole ad adottare ogni utile accorgimento diretto a contenere la diffusione del Covid-19: sanificazione straordinaria dei mezzi di trasporto, dotazione del personale viaggiante di adeguata protezione e istallazione, a bordo dei mezzi, di appositi dispenser, a disposizione dei viaggiatori, contenenti prodotti igienizzanti adatti a prevenire la diffusione del virus.

Per quanto attiene le corse scolastiche, si ricorda che in caso di provvedimento di chiusura delle scuole, le stesse dovranno essere immediatamente sospese; per contro, in caso di chiusura degli stabilimenti industriali, la sospensione delle corse è subordinata ad apposita disposizione del Servizio Mobilità che valuterà, di volta in volta, i provvedimenti più consoni da adottare.