Coronavirus, il punto sul Molise: 7 contagi e pronto soccorso di Termoli chiuso

Sette casi in totale i contagi da Coronavirus in Molise. Lo hanno affermato il presidente della Regione Donato Toma, il dirigente Asrem Oreste Florenzano e la direttrice sanitaria Virginia Scarfato. Di questi nessuno è in terapia intensiva. La paziente tre è stata dimessa quindi restano 3 ricoverati al reparto infettivi del Cardarelli di Campobasso e gli altri in isolamento domiciliare perché casi non giudicati gravi.

Ma Asrem e Regione Molise hanno messo in campo anche altre misure.

Tra queste la chiusura momentanea del pronto soccorso di Termoli. Sospese inoltre tutte le attività ambulatoriali sia sul Cardarelli che sul San Timoteo. Modificati i turni negli ospedali. Da tre di otto ore a due di dodici ore. Avviato anche il protocollo con Neuromed e Cattolica che metteranno a disposizione 30 posti letto per le emergenze.

Che per ora dovrebbero servire soprattutto agli ammalati di fuori Regione. Per ora in Molise non ci sono casi da terapia intensiva.

Toma: " in questo momento la sanità momento è unica. Non esiste pubblica o privata".

Lo stesso Toma sta pensando insieme alle altre regioni, a misure economiche per la salvaguardia del Turismo in Molise e in Italia. Le prenotazioni al momento sono 0 e si rischia di perdere milioni di euro.

" 3,6 miliardi per il Molise sono pochi- ha sottolineato- il fondo va triplicato. Prossimamente verranno presentate anche le iniziative di rilancio dell'economia".

Toma poi spezza una lancia contro la psicosi. È lui stesso a muoversi e andare nei ristoranti e nei luoghi pubblici per rassicurare.