Coronavirus, Termoli si adegua all' ordinanza ministeriale: tutte le manifestazioni bloccate fino al 15 marzo

Anche il Comune di Termoli, quello più colpito dal virus fino a questo momento, come previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri da oggi a tutto il 15 marzo 2020 ha sospeso tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura (ivi inclusi FIERE e MERCATI) svolti in luogo pubblico o privato che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno 1 metro.

Le attività sportive e motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo sono consentite esclusivamente a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno 1 metro.

La validità temporale delle predette misure potrà subire variazioni in relazione all’evolversi della crisi epidemiologica in atto.

Si invita la cittadinanza al rispetto delle misure sopra indicate nell’ottica della massima collaborazione e condivisione delle restrizioni stabilite a livello nazionale.