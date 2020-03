Coronavirus, la paura di Agnone e le rassicurazioni di Amicarelli: nessun caso, bisogna attenersi alle notizie ufficiali

Le voci si rincorrono a Agnone e la paura di una ulteriore diffusione del coronavirus che ha fatto il suo esordio anche in Molise alimenta le voci . Da qualche giorno si vocifera che a Agnone si è diagnosticata, in uno o due persone, la presenza del virus che tanto allarma e che ha obbligato il governo italiano a misure restrittive per la prevenzione e al contrasto alla malattia che viene da lontano.

Su queste insistenti voci circolanti abbiamo interpellato l'assessore alla sanità, nonchè vice sindaco del comune di Agnone, Edmondo Amicarelli, che ha smentito in maniera netta le dicerie, affermando che al comune non è stata notificata alcuna notizia rispetto all'infezione contratta da abitanti agnonesi. Inoltre ha annunciato le date per la disinfezione delle scuole comunali e provinciali.