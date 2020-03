Coronavirus, ospedale di Termoli isolato: caso a Larino

In attesa dei dati ufficiali ci sono notizie non rassicuranti sul virus in Molise.

In prima battuta la situazione del San Timoteo di Termoli. Un ospedale chiuso al pubblico. Dove il dirigente Asrem Oreste Florenzano e il presidente della Regione Toma sono da oggi in stretto contatto. Si attende il risultato di oltre 40 tamponi. Lo ha riferito al tg 1 delle 20 proprio il dirigente Asrem il quale ha anche aggiunto: mi figuro la situazione peggiore possibile per affrontare quello che sarà. Quattro medici positivi e oltre una quarantina di sanitari in quarantena è uno scenario apocalittico che nessuno si sarebbe aspettato una settimana fa.

Tutto legato al viaggio in Trentino della Comitiva di Termoli al quale era presente anche un dipendente comunale di Larino, risultato positivo al Covid 19. La notizia è rimbalzata sui canali ufficiali del comune frentano.

Ora si fa la conta dei contatti che ha avuto e la situazione si potrebbe aggravare anche di più.