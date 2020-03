Coronavirus , domani la sanificazione delle scuole di Capracotta

Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha stabilito nuove misure per il contenimento dell’infezione da Coronavirus, a cominciare dalla chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale, è stata disposta un’operazione di sanificazione e igienizzazione degli edifici pubblici presenti sul territorio comunale.

In particolare, nella giornata di domenica 8 marzo, a partire dalle ore 15,00, saranno sottoposti a Disinfezione – Sanificazione: il Plesso scolastico (casa canonica) in Via Roma), la sede del Municipio, gli Ambulatori medici e la sede della Guardia medica, la Farmacia comunale, la Palestra, la Chiesa Madre e il Santuario della Madonna di Loreto.

Si precisa che le suddette operazioni di sanificazione straordinaria vengono eseguite in via del tutto precauzionale.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la dovuta attenzione la vicenda legata all’evoluzione dell’infezione, attenendosi a tutte le disposizioni emanate dagli organismi preposti.

Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise e ad evitare comportamenti allarmistici.