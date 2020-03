Coronavirus, il Comune di San Pietro Avellana fa sapere: attenti alle truffe

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Su segnalazione della Stazione dei Carabinieri di San Pietro Avellana, si comunica che, in queste ore, in alcuni comuni altomolisani, circolano TRE DONNE, che, con presunte motivazioni legate al coronavirus entrano nelle case, soprattutto degli anziani, per compiere furti e attività illegali.

SI RACCOMANDA DI APRIRE SOLO A PERSONE CONOSCIUTE E DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI AVVISTAMENTI ANOMALI!