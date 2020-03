Coronavirus, sindaco di Agnone in autoquarantena. Nuovo Sogno Agnonese: torna dalle vacanze e da lezioni, invece di stare sul territorio

Il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio.Il consiglio comunale condivide questa responsabilità.

Allo stato attuale, per una modifica della legge 833/78 ai sindaci sono affidati dal DLg 299/99 (decreto Bindi) poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL.

I compiti del sindaco sono quindi comunque ampi, soprattutto il sindaco deve conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, se esistono pericoli incombenti e, per la direttiva Seveso, deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è sottoposta.

Nell'emergenza Coronavirus, che oramai dura da più di un mese al nord Italia e da circa 10 giorni in Molise,il Sindaco seppur legittimamente, ma con scarso senso politico in relazione alle sue responsabilità di primo cittadino della comunità agnonese, parte per le vacanze invernali, al ritorno pur non avendo soggiornato in una zona definita rossa, lo stesso, per motivi precauzionali, il suo stato di salute e' buono afferma in una dichiarazione rilasciata ad una testata locale, si mette in quarantena e dalla sua abitazione lancia un appello alla responsabilità di tutti, di proteggersi per proteggere.

Strabiliante comportamento, di chi ha grandi responsabilità sulla salute pubblica, ma parte tranquillamente per le vacanze e al ritorno da casa propria impartisce direttive e lezioncine.Interpellati gli esponenti dell'opposizione di Nuovo Sogno Agnonese, su tale comportamento del primo cittadino rilasciavano la seguente dichiarazione: "ancora una volta il sindaco ha perso l'occasione per stare in silenzio, invece di stare sul territorio per conoscere lo stato di salute della popolazione, prendere eventuali provvedimenti, informare la popolazione, ha preferito partire per le vacanze.Come nei tre anni e mezzo di governo della città, continua a rimanere assente e impartisce al ritorno lezioni"

Il Sindaco naturalmente in questo periodo di assenza e' stato e sarà sostituito dall'Assessore alla Sanità del comune Amicarelli e dai consiglieri della sua maggioranza