Coronavirus, Molise zona rossa. Toma: siamo tutti chiamati al buonsenso

È il momento di essere tutti uniti. Da questo momento tutta l’Italia è zona rossa, per arginare la diffusione del contagio del coronavirus. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte e dobbiamo usare il buon senso e la responsabilità. Noi molisani lo abbiamo fatto fino ad ora e continueremo a farlo con ancora maggior determinazione.

In serata ho riunito il tavolo permanente di crisi, che presiedo, formato da Regione Molise, Asrem, Protezione civile regionale, Prefetture e Ordine dei medici di Campobasso e Isernia. Quello di oggi è stato solo il primo di una serie di incontri che si terranno, periodicamente, per fare il punto della situazione sull’emergenza COVID-19 in Molise, riferire al Tavolo le rispettive esperienze e coordinare le azioni da mettere in campo. Proteggere e informare.