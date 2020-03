Coronavirus, in Molise si aggrava la salute di due pazienti: attesa per il tampone su un cadavere arrivato al Cardarelli

Si aggrava bilancio in Molise. Trasferita in Terapia intensiva anche la donna di Montenero di Bisaccia. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. Era ricoverata dallo scorso 2 marzo nel reparto infettivi del nosocomio molisano. Sale a 4 i pazienti ricoverati in T. I. al Cardarelli. Si attende il risultato di un tampone effettuato su un paziente deceduto per insufficiebza respiratoria. Protocollo rispettato. Nelle prossime ore il risultato dallo Spallanzani di Roma