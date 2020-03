Coronavirus, la Prefettura di Campobasso chiude l' ufficio immigrazione

Si informa che, su disposizione del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, al fine di dare esecuzione ai provvedimenti recanti le misure straordinarie per il contenimento e la gestione dell’attuale emergenza epidemiologica, dall’11 marzo 2020 lo Sportello Unico per l’Immigrazione sarà temporaneamente CHIUSO.

Sarà assicurato, a beneficio dell’utenza, un servizio telefonico di informazioni, contattando il centralino di questa Prefettura al numero 0874 – 4061.