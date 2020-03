Coronavirus «battuto» da Asterix alle corse in un fumetto del 2017

I fan dei fumetti hanno sottolineato rapidamente, sui social media, che Asterix ha già affrontato Coronavirus, nel libro Asterix in Italia ( Bruno) pubblicato nel 2017. In quella storia Asterix e Obelix sono stati coinvolti in una corsa delle bighe in competizione con un personaggio mascherato e maligno di nome Coronavirus. Come se non bastasse con il nome era anche mascherato. Nella gara che corrono in tutta Italia ASTERIX e Obelix vivono migliaia di ostacoli fino alla fine. Tuttavia questo personaggio mascherato subisce un incidente vicino al traguardo e alla fine i Galli vincono ancora. Rimuovendo la maschera si scopre che Coronavirus è in realtà l’imperatore Giulio Cesare che voleva assicurassi che un romano avesse vinto la gara Tullio farina se vi interessa come notizia Buona giornata