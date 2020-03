Fiat di Termoli aperta nonostante il Coronavirus: il Soa continua a scioperare

Losciopero in FCA Termoli continua e si sta allargando in molte aziende nazionali , siamo orgogliosi di aver dato coraggio a molti lavoratori che si sentivano ingabbiati dalla paura , nelle ultime ore abbiamo molti contatti con movimenti e sindacati di base in particolare del nord che hanno preso la nostra stessa posizione , se non ci fanno fermare ci fermiamo noi.

Chiediamo ora nello stesso tempo che il governo si attivi immediatamente a retribuire e a garantire le chiusure per il diritto alla prevenzione e alla salute per tutti i lavoratori , come cosí vale per le altre attività anche autonome che stanno subendo un brusco crollo economico.Noi operai di Fiat FCA continueremo a scioperare fin quando non ci garantiranno la retribuzione e il diritto di restare a casa con le nostre famiglie e combattere insieme contro il Corona virus , solo cosí potremmo uscirne collettivamente vincenti e ripartire.

Andiamo avanti.

Per il SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo

Per La FlmUniti Cub prov.le di Campobasso

Alfredo Tamburini

Termoli , 12 Marzo 2020