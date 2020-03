Coronavirus, il Comune di Campobasso attiva il centro operativo comunale

L’Amministrazione comunale di Campobasso, comunica che in data odierna si è provveduto all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per assicurare il coordinamento, l’informazione e l’assistenza alla popolazione per quanto attiene all’emergenza Coronavirus Covid-19 nel territorio del Comune di Campobasso.

Ne fanno parte il sindaco, Roberto GRAVINA, con compiti di coordinamento delle funzioni di supporto; il segretario generale, dott. Vincenzo BENASSAI, coadiuvante; i dirigenti comunali responsabili delle funzioni di supporto; il dirigente del Corpo di Polizia Locale.

Di seguito le funzioni di supporto, con l’indicazione di massima delle dirigenze di riferimento:

Funzione 1: Sanità, assistenza sociale e veterinaria (Dirigente Area Servizi alla Persona)

Funzione 2: Volontariato (Dirigenti Aree Servizi alla Persona e Area Sviluppo del Territorio);

Funzione 3: Assistenza alla popolazione (Dirigenti Aree Servizi alla Persona - Area Sviluppo del Territorio – Area Risorse)

Funzione 4: Comunicazione, rapporto con gli Enti e raccolta dati (Sindaco – Area Polizia Locale – Area Servizi alla Persona – Area Sviluppo del Territorio – Area Risorse)

Funzione 5: Servizi essenziali e mobilità (Area Polizia Locale – Area Servizi alla Persona – Area Sviluppo del Territorio – Area Risorse – Segreteria Generale)

Inoltre, fanno parte del C.O.C. i dipendenti comunali individuati dai rispettivi dirigenti, titolari delle sopra elencate funzioni di supporto, nonché il personale eventualmente da reperire anche presso l’A.S.Re.M. e la Protezione Civile per implementare detto organismo.