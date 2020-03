Campobasso, il Comune ha tenuto la prima seduta di Giunta online

Il 9 marzo è stata pubblicata la Delibera di Giunta con le linee guida per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in videoconferenza, audioconferenza e teleconferenza. Questa mattina a Campobasso si è svolta la prima Giunta online.

Si è cosi attuata una misura pensata per garantire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del nostro Comune.

In un momento come questo legato all' emergenza Coronavirus la macchina amministrativa della nostra nazione a tutti i livelli è sempre attiva e funzionante.