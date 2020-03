Coronavirus, Toma nel suo ultimo videomessaggio: riapriremo Larino e Venafro, Agnone solo potenziato in caso di bisogno

Il presidente Toma, nel rispetto di tutti ma soprattutto dei lavoratori dell' informazione, ha inviato un videomessaggio per aggiornare tutti i cittadini degli ultimi provvedimenti presi dalla Giunta Regionale e dall' unitá di crisi.

Convocata nella giornata di ieri ha comunicato di aver deciso le regole per la distribuzione di mascherine, respiratori e caschi ventilati per le ambulanze. La Giunta ha deciso per l' implementazione della rete ospedaliera, mettendo a disposizione posti letto negli ospedali di Larino e Venafro. Potenziando anche Agnone qualora ce ne fosse bisogno.

I reparti di terapia intensiva saranno ampliati sulle tre strutture ospedaliere principali: Campobasso, Isernia e Termoli. All' occorrenza i reparti di medicina generale potranno essere istituiti anche a Venafro e Larino.

Due giorni fa la Giunta Regionale ha varato un provvedimento che aiuterà le imprese molisane. Per sei mesi sarà sospesa la rata del prestito che hanno ottenuto da FinMolise.

" È una goccia nel mare- ha sostenuto Toma- attendiamo anche un provvedimento del governo in tal senso, ma è un segnale operativo e concreto dell'attenzione che questa amministrazione ha nei confronti delle imprese".

Il presidente Toma è convinto che ce la faremo. Unica regola è che chi arriva dalle zone ex rosse prima del 7 marzo rispetti saggiamente la quarantena.