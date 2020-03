Coronavirus, lo smart working non si avvia: Fanelli esorta la Regione

Perché la Regione Molise ha attivato lo smart working solo sulla carta?

Se lo chiede in un post facebook la consigliera regionale Micaela Fanelli la quale spinge la Giunta ad attivare la delibera.

" In questo momento nel quale serve procedere velocemente, le procedure non possono bloccarsi.

Il maggior numero di lavoratori deve restare a casa, rispettando la ratio e la lettera dei decreti nazionali.

Qui in Molise stiamo tardando. Perché'?

Perché' la delibera della giunta 96 dell'11 marzo non è stata già attuata?

Perché' gli atti successivi (la circolare del 12/3/20 del dipartimento lavoro, in modo particolare, che richiede riscontro da parte dei vertici regionali) si sono aggrovigliati e oggi i lavoratori pronti allo smart working non sanno ancora bene se possono o non possono lavorare da casa?

Forza! La velocità in questa situazione è fondamentale!".