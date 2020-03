Coronavirus, attività ambulatoriali sospese ovunque fino al 3 aprile

L' Asrem assume provvedimenti ancora più restrittivi. In ottemperanza con quanto deciso a livello nazionale e regionale, ha sospeso ogni attività ambulatoriale di tutti gli istituti pubblici e privati accreditati Asrem fino al 3 aprile. Tutto per limitare lo spostamento di pazienti sul territorio ed evitare ogni possibile contagio.

Saranno effettuate solo le attività dichiarate urgenti. I pazienti prenotati per le date in oggetto saranno ricontattati per fissare nuove date.