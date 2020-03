Coronavirus, l' assessore Cavaliere lancia una iniziativa social a favore dell'agricoltura

L'assessore regionale Nicola Cavaliere promuove la campagna di sensibilizzazione pubblica sui media e sui social dal nome #ioscelgomolisano, con l'obiettivo di esprimere vicinanza e solidarietà a tutti gli agricoltori che restano in 'campo' in questo momento difficile ed invitando i cittadini a scegliere i prodotti locali per sostenere la filiera agroalimentare molisana.

Si pregano pertanto gli organi di informazione di pubblicare immagini e video in allegato e aiutare a diffondere il più possibile il messaggio della campagna.