Agnone ai tempi del Coronavirus: "andrà tutto bene" quando tutto funziona come al Decò

Giorni indimenticabili saranno questi legati all'emergnza coronavirus, la solidarietà va a tutti i lavoratori impegnati in quei servizi definiti essenziali. Infermieri, medici, volontari, addetti alla distribuzione degli alimenti. Apprezzabili e coraggiosi i lavoratori del Decò di Agnone, dove c'è un traffico continuo di popolazione che rifornisce le dispense e i frigoriferi. Il direttore Tony Staffoli e il suo staff, sempre cortesi, gentili, pazienti. Usano guanti monouso che vengono sostituiti ogni 2-3 ore, evitano il contatto delle mani con naso, orecchie e bocca.

A livello logistico è stato messo a punto un sistema di segnaletica orizzontali per garantire le distanze di sicurezza anche nelle aree di maggior affollamento.L’ingresso è regolamentato per far rispettare i flussi, in modo da evitare la presenza di troppe persone e mantenere le distanze di sicurezza. . C’è poi l’invito a non fare la spesa in gruppo, basta una sola persona per nucleo familiare. A loro va il nostro grazie!