Campobasso nel pomeriggio di oggi, supermercati in regola e traffico quasi inesistente

A Campobasso la situazione Coronavirus è sotto controllo. Nelle ore di punta, come mostra un nostro video, in strada non c' era quasi nessuno.

Solo persone che dovevano andare a fare la spesa o a portare il cane giù. Tutto questo nel percorso che va da via Ungaretti fino ai supermercati.

Supermercati in cui gli ingressi erano contingentati e regolati dai lavoratori, tutti rigorosamente in mascherina. Se si continua così davvero tutto andrà bene. Basta seguire le regole.